У Бельгії вимагають викликати посла Ватикану після заяв Папи Римського про аборти

Вільний університет Брюсселя закликає бельгійський уряд відреагувати на слова Папи Римського Франциска, який порівняв лікарів, що роблять аборти, з найманими вбивцями.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Politico.

Повертаючись до Рима після візиту до Бельгії, Франциск сказав журналістам, що "аборт – це вбивство", а "лікарі, які це роблять, є – дозвольте мені вжити це слово – найманими вбивцями".

В опублікованій у четвер статті для бельгійської газети De Standaard ректор Вільного університету Брюсселя Ян Данкарт заявив, що заява Папи "ображає не тільки лікарів, які роблять аборти, але й Бельгію та її населення".

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Він сказав, що університет і лікарня при цьому закликають уряд Бельгії викликати посла Ватикану Франко Копполу у зв'язку з цими висловлюваннями.

"Насправді нечувано, що глава іноземної держави – а саме таким є Папа Франциск – бере на себе право атакувати закон іншої, до того ж демократичної країни. І звинувачувати лікарів, які застосовують цей закон на практиці, у вбивстві", – написав Данкерт.

Аборти в Бельгії є легальними з 1990 року – тоді бельгійський король Бодуен, відданий католик, навіть зрікся престолу на один день, щоб дозволити ухвалити необхідний закон.

Нагадаємо, у квітні депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

У травні Данія заявила, що лібералізує законодавство про аборти, дозволивши процедуру до 18-го тижня вагітності.