Європарламент підтримав закріплення права на аборт на території ЄС

Депутати Європарламенту 11 квітня підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція, яку підтримали 336 євродепутатів і проти якої висловились 163, пропонує доповнити статтю 3 Хартії основних прав ЄС положенням про право кожної людини на "доступ до сексуального і репродуктивного здоров'я та прав, зокрема доступ до безпечних і законних абортів".

Документ закликає держави-члени ЄС – насамперед Польщу та Мальту – повністю декриміналізувати аборти, а також усунути перешкоди для проведення абортів і боротись із такими перешкодами.

Депутати Європарламенту також висловили занепокоєння зростанням фінансування антиабортних груп у ЄС і закликали Єврокомісію не надавати фінансування організаціям, які виступають за обмеження репродуктивних прав жінок.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.

Французький президент Емманюель Макрон тоді запропонував закріпити право на аборт у Хартії основних прав ЄС, що вимагатиме одностайної згоди всіх країн-членів.