Данія вперше за 50 років послабить законодавство щодо абортів

У п’ятницю уряд Данії заявив, що вперше за 50 років послаблює обмеження на аборти, щоб дозволити жінкам переривати вагітність до 18-го тижня (раніше до 12-го тижня).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Посадовці заявили, що закон також буде змінений, щоб дозволити дівчатам від 15 до 17 років робити аборт без згоди батьків.

Марі Б’єрре, міністерка із питань гендерної рівності, заявила, що Данія зміцнює права жінок, тоді як в інших частинах світу вони послаблюються.

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"Мова йде про індивідуальну свободу жінки, про право розпоряджатися власним тілом та власним життям. Це історичний день для рівноправності жінок", – сказала вона.

Безкоштовні аборти були введені в Данії в 1973 році. Обмеження було встановлено на терміні до 12 тижнів, тому що "тоді усі аборти виконувалися хірургічним шляхом, а в той час аборт після 12-го тижня передбачав більший ризик ускладнень", повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Через 50 років настав час, щоб правила щодо абортів йшли в ногу з часом", – заявила міністерка охорони здоров’я Софі Лоде.

Вона сказала, що в сусідній Швеції, яка в 1996 році встановила законодавче обмеження у 18 тижнів вагітності, не спостерігалося значного збільшення кількості абортів або їх проведення.

Трипартійний центристський уряд погодив цей крок з двома лівими групами, Соціалістичною народною партією та Червоно-зеленим альянсом, і двома центристськими партіями, соціал-лібералами та "Альтернативою". Угода має бути підкріплена голосуванням у парламенті. Жодної дати цього не було оголошено, але ініціатива майже безперечно буде прийнята, оскільки уряд має більшість.

Очікується, що зміни набудуть чинності 1 червня 2025 року.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що законний вік згоди в Данії становить 15 років, і 15-річна дівчина може сама ухвалювати рішення щодо свого тіла.

Дані Данського управління даних охорони здоров’я показують, що загальна кількість абортів у Данії протягом останніх років залишалася стабільною. У 2022 році було 14 700 медичних абортів, порівняно з 14 500 у 2017 році. Пік припав на 1975 рік, коли було зроблено 27 900 абортів.

У квітні депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.