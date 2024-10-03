В Бельгии требуют вызвать посла Ватикана после заявлений Папы Римского об абортах

Свободный университет Брюсселя призывает бельгийское правительство отреагировать на слова Папы Римского Франциска, который сравнил врачей, делающих аборты, с наемными убийцами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Возвращаясь в Рим после визита в Бельгию, Франциск сказал журналистам, что "аборт – это убийство", а "врачи, которые это делают, являются – позвольте мне употребить это слово – наемными убийцами".

В опубликованной в четверг статье для бельгийской газеты De Standaard ректор Свободного университета Брюсселя Ян Данкарт заявил, что заявление Папы "оскорбляет не только врачей, которые делают аборты, но и Бельгию и ее население".

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Он сказал, что университет и больница при этом призывают правительство Бельгии вызвать посла Ватикана Франко Копполу в связи с этими высказываниями.

"На самом деле неслыханно, что глава иностранного государства – а именно таковым является Папа Франциск – берет на себя право атаковать закон другой, к тому же демократической страны. И обвинять врачей, которые применяют этот закон на практике, в убийстве", – написал Данкерт.

Аборты в Бельгии являются легальными с 1990 года – тогда бельгийский король Бодуэн, преданный католик, даже отрекся от престола на один день, чтобы позволить принять необходимый закон.

Напомним, в апреле депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.

В мае Дания заявила, что либерализует законодательство об абортах, разрешив процедуру до 18-й недели беременности.