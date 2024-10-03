Байден вважає, що Ізраїль поки не завдасть удару по Ірану у відповідь на масовану атаку

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль у четвер не буде завдавати ударів по об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить телеканал CNN.

У Байдена спитали, чи підтримає він завдання Ізраїлем ударів по іранських нафтових об’єктах.

"Ми обговорюємо це питання, але сьогодні нічого не станеться; ми поговоримо про це пізніше", – відповів він.

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Учора Байден дав зрозуміти, що не підтримає потенційну ізраїльську атаку на іранські ядерні об'єкти.

Президент США також відмовився повідомити, які санкції США розглядають проти Ірану.

Білий дім раніше заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".