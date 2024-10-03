Байден считает, что Израиль пока не нанесет удар по Ирану в ответ на массированную атаку

Президент США Джо Байден считает, что Израиль в четверг не будет наносить удары по объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит телеканал CNN.

У Байдена спросили, поддержит ли он нанесение Израилем ударов по иранским нефтяным объектам.

"Мы обсуждаем этот вопрос, но сегодня ничего не произойдет; мы поговорим об этом позже", – ответил он.

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Вчера Байден дал понять, что не поддержит потенциальную израильскую атаку на иранские ядерные объекты.

Президент США также отказался сообщить, какие санкции США рассматривают против Ирана.

Белый дом ранее заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".