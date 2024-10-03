FT: США і G7 застерегли Ізраїль від ударів по ядерних об'єктах Ірану

США та їхні західні союзники намагаються обмежити відповідь Ізраїлю на іранську балістичну ракетну атаку в надії не допустити виходу регіонального конфлікту з-під контролю.

Про це йдеться у публікації Financial Times, пише "Європейська правда".

Вашингтон чітко дав зрозуміти, що підтримує право Ізраїлю на військову відповідь на ракетну атаку, яку Іран здійснив у вівторок. Посадовці США проводять активні телефонні розмови з ізраїльськими офіційними особами щодо їхніх наступних кроків.

Президент США Джо Байден у середу говорив з іншими лідерами G7, щоб скоординувати санкції проти Тегерана за атаку і проконсультувати Ізраїль щодо його відповіді.

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"Ми будемо обговорювати з ізраїльтянами, що вони збираються робити... всі семеро згодні з тим, що вони мають право на відповідь, але вони повинні відповідати пропорційно", – сказав Байден журналістам після телефонної розмови.

Але американські посадовці визнають, що їхній вплив на Ізраїль може бути обмеженим. Ізраїль розглядає кілька варіантів відповіді на дії Ірану, включаючи атаки на пускові установки ракет або нафтову інфраструктуру.

Деякі ізраїльські посадовці закликали до ударів по ядерних об'єктах Ірану, хоча людина, знайома з цим питанням, сказала, що така можливість не розглядається.

Байден заявив, що виступить проти такої атаки. Натомість США та інші західні союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Курт Кемпбелл, заступник держсекретаря США, в середу заявив, що Вашингтон визнає, що "якась відповідь буде важливою", і що Ірану має бути надіслано "відповідне послання".

Джонатан Панікофф, колишній співробітник розвідки, що обіймав високу посаду, заявив, що прямий удар по іранських ядерних об'єктах буде розглядатися в Тегерані як значна загроза, яка вимагатиме відповіді.

"Тегеран, ймовірно, розглядатиме удар по своїй ядерній програмі як фундаментальну і пряму атаку на стабільність самого режиму, що, ймовірно, забезпечить відповідь, яка просуне всі сторони вгору по ескалаційній драбині", – попередив він.

Білий дім раніше заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".