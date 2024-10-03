Глава Міноборони Німеччини натякнув, що Ізраїль має право на удари по Ірану

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в контексті масованої ракетної атаки Ірану по ізраїльській території, заявив, що Ізраїль має право на самооборону.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

У Пісторіуса спитали, чи буде вважатися самообороною, якщо Ізраїль завдасть удару по Ірану.

"Ізраїль має право на самооборону. Це також включає удари по території ворога, який здійснив атаку", – відповів він.

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За словами німецького міністра, усі працюватимуть разом "для того, щоб контрудар Ізраїлю, який, імовірно, відбудеться, був помірним".

В іншому разі слід побоюватися, що "ситуація в регіоні ще більше загостриться, і весь регіон стане ще більш нестабільним, ніж зараз", додав він.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що Ізраїль у четвер не буде завдавати ударів по об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку.

Білий дім раніше заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".