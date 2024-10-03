Глава Минобороны Германии намекнул, что Израиль имеет право на удары по Ирану
Министр обороны Германии Борис Писториус в контексте массированной ракетной атаки Ирана по израильской территории, заявил, что Израиль имеет право на самооборону.
Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".
У Писториуса спросили, будет ли считаться самообороной, если Израиль нанесет удар по Ирану.
"Израиль имеет право на самооборону. Это также включает удары по территории врага, который совершил атаку", – ответил он.
По словам немецкого министра, все будут работать вместе "для того, чтобы контрудар Израиля, который, вероятно, состоится, был умеренным".
В противном случае следует опасаться, что "ситуация в регионе еще больше обострится, и весь регион станет еще более нестабильным, чем сейчас", добавил он.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Израиль в четверг не будет наносить удары по объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.
Белый дом ранее заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.
Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".