Глава Минобороны Германии намекнул, что Израиль имеет право на удары по Ирану

Министр обороны Германии Борис Писториус в контексте массированной ракетной атаки Ирана по израильской территории, заявил, что Израиль имеет право на самооборону.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

У Писториуса спросили, будет ли считаться самообороной, если Израиль нанесет удар по Ирану.

"Израиль имеет право на самооборону. Это также включает удары по территории врага, который совершил атаку", – ответил он.

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По словам немецкого министра, все будут работать вместе "для того, чтобы контрудар Израиля, который, вероятно, состоится, был умеренным".

В противном случае следует опасаться, что "ситуация в регионе еще больше обострится, и весь регион станет еще более нестабильным, чем сейчас", добавил он.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Израиль в четверг не будет наносить удары по объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.

Белый дом ранее заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".