Румунія почала евакуацію співвітчизників з Лівану

Близько 70 громадян Румунії доправили військовим літаком додому з Лівану, де загострилась безпекова ситуація через бойові дії між Ізраїлем і проіранським угрупованням "Хезболла".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал Antenna 3.

Літак Міністерства національної оборони Румунії Lockheed C-130H Hercules, який перевозив румунських громадян з Лівану з Бейрута до Бухареста, приземлився на авіабазі в місті Отопень.

На борту, за попередньою інформацією, перебували близько 70 румунів, які звернулися до румунської влади з проханням терміново їх евакуювати. Це діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю та люди з різними вадами, які були пріоритетними для першого рейсу.

Реклама:

Більшість евакуйованих жили у південній частині Лівану, де сухопутні війська ізраїльської армії здійснюють вторгнення, аби завдати удару по інфраструктурі "Хезболли".

За даними Міністерства закордонних справ Румунії, на сьогоднішній день свою присутність в Лівані засвідчили 1136 румунських громадян та членів їхніх сімей, але це число в реальності може бути набагато вищим.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp. На його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

У МЗС Польщі розповіли, що Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів.