Україна допомогла евакуювати з Лівану громадян низки країн Європи

Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp, на його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Головне управління розвідки.

У ГУР зазначили, що організували цей рейс у співпраці з МЗС за дорученням президента України, він відбувся 1 жовтня.

Всього евакуювали 179 людей, серед яких 134 громадян України і 45 іноземців, дорослих і дітей. Зокрема, це 16 громадян Польщі, шестеро громадян Чехії, дев’ять громадян Литви, 12 громадян Молдови, а також один бразилець і двоє громадян Лівану.

Реклама:

Пасажирами рейсу стали також двоє собак і кіт.

"Висловлюємо вдячність офіційним представникам Республіки Польща, які сприяли проведенню евакуації. Також дякуємо за допомогу авіакомпанії SkyUp", – зазначили у ГУР.

Літак вилетів з Бейрута і приземлився у польському Жешуві. Перед тим він потрапив на відео користувачів соцмереж у Бейруті.

Video: #URSQF SkyUp Airlines 737-800 #Ukraine arriving into a wet #Beirut after a short rain shower passed over the city, most likely a 3rd evacuation flight for Ukranian nationals out of #Lebanon to #Rzeszów #Poland situated near the border pic.twitter.com/fuotpIZR4B