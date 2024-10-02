Україна допомогла евакуювати з Лівану громадян низки країн Європи

Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp, на його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Головне управління розвідки.

У ГУР зазначили, що організували цей рейс у співпраці з МЗС за дорученням президента України, він відбувся 1 жовтня.

Всього евакуювали 179 людей, серед яких 134 громадян України і 45 іноземців, дорослих і дітей. Зокрема, це 16 громадян Польщі, шестеро громадян Чехії, дев’ять громадян Литви, 12 громадян Молдови, а також один бразилець і двоє громадян Лівану.

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Пасажирами рейсу стали також двоє собак і кіт.

"Висловлюємо вдячність офіційним представникам Республіки Польща, які сприяли проведенню евакуації. Також дякуємо за допомогу авіакомпанії SkyUp", – зазначили у ГУР.

Літак вилетів з Бейрута і приземлився у польському Жешуві. Перед тим він потрапив на відео користувачів соцмереж у Бейруті.

Video: #URSQF SkyUp Airlines 737-800 #Ukraine arriving into a wet #Beirut after a short rain shower passed over the city, most likely a 3rd evacuation flight for Ukranian nationals out of #Lebanon to #Rzeszów #Poland situated near the border pic.twitter.com/fuotpIZR4B – LebanonPrivateJets (@LebanonJets) October 1, 2024

Це вже третій подібний евакуаційний рейс, організований ГУР та МЗС. Попередні відбулися 3 серпня і 4 вересня.

Посольство Литви в Україні подякувало за допомогу з евакуацією своїх громадян. "Цінуємо наше сильне партнерство у всіх сферах", – зазначили у дипмісії.

Dyakuyu 🙏 #Ukraine for safe air-lift 🛫 in evacuating Lithuanian citizens from Lebanon. We value our strong partnership in all areas 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/ae5GexHqVL – LTembassyUA (@LTembassyUA) October 2, 2024

Як відомо, увечері 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку по території Ізраїлю у відповідь на наземну операцію Ізраїлю на півдні Лівану, з території якого діє угруповання "Хезболла". В очікуванні цього загострення багато країн закликали своїх громадян залишити регіон та організували евакуаційні рейси.

Повідомляли, що сили США допомогли Ізраїлю зі збиттям ракет, які Іран запустив по країні. Міністр оборони Британії заявив, що британські сили у регіоні також "зіграли свою роль", не наводячи конкретики.