МЗС Польщі: Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів

На борту українського евакуаційного літака з Лівану, який 1 жовтня ввечері приземлився у Жешуві, перебували сім'ї польських дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі "Укрінформу" розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський.

За його словами, до Польщі цим літаком повернулися сімʼї польських дипломатів у звʼязку із скороченням персоналу посольства країни в Лівані через політичну ситуацію, а також декілька людей, які виїхали з гуманітарних міркувань, через поганий стан здоров’я.

Речник МЗС додав, що польська сторона "дуже високо" оцінює співпрацю з Україною в цьому контексті.

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Він сподівається, що співпраця між Києвом і Варшавою у цьому напрямку триватиме й надалі.

"Якщо наш літак здійснюватиме туди рейс, то ми заберемо когось з громадян України. Це – співпраця партнерів, які періодично організовують такого роду чартерні рейси до Бейруту",– додав представник польського МЗС.

Раніше стало відомо, що Україна організувала евакуаційний рейс з Лівану до Польщі літаком української авіакомпанії SkyUp, на його борту – крім українців – до Європи повернулися громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, а також Бразилії та Лівану.

Напередодні Іран здійснив масовану ракетну атаку по території Ізраїлю у відповідь на наземну операцію Ізраїлю на півдні Лівану, з території якого діє угруповання "Хезболла". В очікуванні цього загострення багато країн закликали своїх громадян залишити регіон та організували евакуаційні рейси.

Повідомляли, що сили США допомогли Ізраїлю зі збиттям ракет, які Іран запустив по країні. Міністр оборони Британії заявив, що британські сили у регіоні також "зіграли свою роль", не наводячи конкретики.