Румыния начала эвакуацию соотечественников из Ливана

Около 70 граждан Румынии доставили военным самолетом домой из Ливана, где обострилась ситуация с безопасностью из-за боевых действий между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал Antenna 3.

Самолет Министерства национальной обороны Румынии Lockheed C-130H Hercules, который перевозил румынских граждан из Ливана из Бейрута в Бухарест, приземлился на авиабазе в городе Отопень.

На борту, по предварительной информации, находились около 70 румын, которые обратились к румынским властям с просьбой срочно их эвакуировать. Это дети, пожилые люди, люди с инвалидностью и люди с различными недостатками, которые были приоритетными для первого рейса.

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Большинство эвакуированных жили в южной части Ливана, где сухопутные войска израильской армии осуществляют вторжение, чтобы нанести удар по инфраструктуре "Хезболлы".

По данным Министерства иностранных дел Румынии, на сегодняшний день свое присутствие в Ливане засвидетельствовали 1136 румынских граждан и членов их семей, но это число в реальности может быть гораздо выше.

Ранее стало известно, что Украина организовала эвакуационный рейс из Ливана в Польшу самолетом украинской авиакомпании SkyUp. На его борту – кроме украинцев – в Европу вернулись граждане Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, а также Бразилии и Ливана.

В МИД Польши рассказали, что Украина помогла с эвакуацией семей польских дипломатов.