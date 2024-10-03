В Амстердамі підірвали банкомат, пошкоджені 14 будинків

У результаті підриву банкомата в Амстердамі в ніч проти четверга, 3 жовтня, 14 прилеглих будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Вибух в Амстердамі стався близько 2:30 ночі. Свідки повідомили, що чули два "гігантські вибухи" і бачили двох чоловіків у темному одязі, які тікали на скутері.

У результаті знесло стіну на сходовій клітці будинку, де був банкомат та вибило вікна в сусідніх будинках. Щонайменше один з будинків став непридатним для проживання.

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Сам банкомат розірвало на шматки. Водночас, за інформацією поліції Амстердама, ніхто з людей не постраждав.

За фактом вибуху розпочали розслідування. Наразі невідомо, чи вдалося зловмисникам викрасти готівку з банкомату.

Підриви банкоматів, за якими часто стоять організовані злочинні угруповання, не лише завдають банкам збитків у сотні мільйонів євро, а й призводять до тяжких травм і навіть загибелі сторонніх людей.

Раніше цього року в Німеччині повідомляли про діяльність банд із Нідерландів, які грабують банкомати, підриваючи їх.