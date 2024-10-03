В Амстердаме взорвали банкомат, повреждены 14 домов

В результате подрыва банкомата в Амстердаме в ночь на четверг, 3 октября, 14 близлежащих домов получили повреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Взрыв в Амстердаме произошел около 2:30 ночи. Свидетели сообщили, что слышали два "гигантских взрыва" и видели двух мужчин в темной одежде, которые убегали на скутере.

В результате снесло стену на лестничной клетке дома, где был банкомат и выбило окна в соседних домах. По меньшей мере один из домов стал непригодным для проживания.

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Сам банкомат разорвало на куски. В то же время, по информации полиции Амстердама, никто из людей не пострадал.

По факту взрыва начали расследование. Пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам похитить наличные из банкомата.

Подрывы банкоматов, за которыми часто стоят организованные преступные группировки, не только наносят банкам убытки в сотни миллионов евро, но и приводят к тяжелым травмам и даже гибели посторонних людей.

Ранее в этом году в Германии сообщали о деятельности банд из Нидерландов, которые грабят банкоматы, взрывая их.