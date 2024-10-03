Генсек НАТО відвідав поранених українських військових
Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 19:43 —
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав українських військових, які проходять реабілітацію після поранень.
Про це у Facebook написав міністр оборони Рустем Умєров, який супроводжував Рютте, повідомляє "Європейська правда".
За словами українського міністра, Рютте підтвердив готовність країн НАТО сприяти лікуванню та реабілітації українських бійців.
"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали наших військових, які проходять реабілітацію після поранень. Висловили подяку нашим героям за їхню незламну мужність у боротьбі за свободу України та всієї Європи", – зазначив Умєров.
Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді.
На першій пресконференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте утримався від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу.
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