Генсек НАТО відвідав поранених українських військових

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва відвідав українських військових, які проходять реабілітацію після поранень.

Про це у Facebook написав міністр оборони Рустем Умєров, який супроводжував Рютте, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського міністра, Рютте підтвердив готовність країн НАТО сприяти лікуванню та реабілітації українських бійців.

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"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали наших військових, які проходять реабілітацію після поранень. Висловили подяку нашим героям за їхню незламну мужність у боротьбі за свободу України та всієї Європи", – зазначив Умєров.

Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді.

На першій пресконференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте утримався від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу.

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