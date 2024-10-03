Новий генсек НАТО пояснив, чому зробив підтримку України своїм пріоритетом на посаді
Генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Рютте заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.
"Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні. – ЄП)", – сказав Рютте.
Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам.
"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", – зазначив Марк Рютте.
Він також нагадав, що союзники вже надали Україні "безпрецедентну підтримку" після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Рютте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО.
Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу сказав, що вважає ключовим пріоритетом у відносинах України з НАТО отримати запрошення на вступ України в Альянс, хоч і розуміє, що це буде непросто.
Нагадаємо, багаторічний прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно заступив на посаду генсека НАТО 1 жовтня.
Про його приїзд до Києва публічно стало відомо в середині дня 3 жовтня.
Ще у ролі прем’єра Рютте відвідував прифронтовий Харків, саме там підписали безпекову угоду України та Нідерландів. Разом з Володимиром Зеленським вони пройшлися вулицями міста і побували біля будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів.
Його наступник на посаді Дік Схооф у межах свого першого візиту до України побував у Запоріжжі., а міністри закордонних справ та оборони у новому уряді Нідерландів також здійснили свої перші закордонні візити в Україну.