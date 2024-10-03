Генсек НАТО посетил раненых украинских военных

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию после ранений.

Об этом в Facebook написал министр обороны Рустем Умеров, который сопровождал Рютте, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского министра, Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.

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"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений. Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы", – отметил Умеров.

Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.

На первой пресс-конференции в роли генсека НАТО 1 октября Марк Рютте воздержался от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.

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