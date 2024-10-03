Литовський політик потрапив у скандал через заклик "розстрілювати" за російську культуру

У Литві почали розслідування у зв’язку з неоднозначними висловлюваннями телеведучого, члена консервативної партії "Союз Вітчизни – Християнсько-демократична партія Литви" (TS-LKD) Альгіса Раманаускаса про російську культуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На YouTube 13 вересня опублікували відео, де Раманаускас нібито вороже висловлювався про російськомовних людей і людей, які споживають російську культуру, і заявив, що їх слід "позбавити дітей, а потім розстріляти".

Після критики Раманаускас перепросив за висловлювання й заявив, що не закликав нікого вбивати.

Реклама:

"Коли я говорю про "русифіковану Литву", я завжди наголошую на тому, що я маю на увазі тих литовців, які споживають бандитські петербурги та кіркорових. Ясніше нікуди", – стверджував він.

У четвер Вільнюська окружна прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування у зв'язку з висловлюваннями Раманаускаса за фактом публічного підбурювання до насильства щодо групи людей за ознакою їхньої національності та мови.

Того ж дня керівництво партії TS-LKD задовольнило прохання Альгіса Раманаускаса про призупинення його членства в політичній силі.

Раніше Сейм Литви ухвалив поправки до закону, які зобов'язують іноземних співробітників сфери обслуговування і компанії, що їх наймають, надавати послуги клієнтам литовською мовою.

А Латвія зробила знання латиської мови на базовому рівні обов'язковою вимогою для отримання постійної посвідки на проживання, що викликало нарікання багатьох росіян. Проте Конституційний суд визнав рішення уряду законним.