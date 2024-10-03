Литовский политик попал в скандал из-за призыва "расстреливать" за российскую культуру

В Литве начали расследование в связи с неоднозначными высказываниями телеведущего, члена консервативной партии "Союз Отечества – Христианско-демократическая партия Литвы" (TS-LKD) Альгиса Раманаускаса о российской культуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На YouTube 13 сентября опубликовали видео, где Раманаускас якобы враждебно высказывался о русскоязычных людях и людях, которые потребляют русскую культуру, и заявил, что их следует "лишить детей, а потом расстрелять".

После критики Раманаускас извинился за высказывания и заявил, что не призывал никого убивать.

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"Когда я говорю о "русифицированной Литве", я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда", – утверждал он.

В четверг Вильнюсская окружная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование в связи с высказываниями Раманаускаса по факту публичного подстрекательства к насилию в отношении группы людей по признаку их национальности и языка.

В тот же день руководство партии TS-LKD удовлетворило просьбу Альгиса Раманаускаса о приостановлении его членства в политической силе.

Ранее Сейм Литвы принял поправки к закону, которые обязывают иностранных сотрудников сферы обслуживания и нанимающие их компании предоставлять услуги клиентам на литовском языке.

А Латвия сделала знание латышского языка на базовом уровне обязательным требованием для получения постоянного вида на жительство, что вызвало нарекания многих россиян. Однако Конституционный суд признал решение правительства законным.