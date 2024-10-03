У Литві ухвалили поправки, які зобов'язують обслуговувати клієнтів литовською мовою

Сейм Литви у четвер, 3 жовтня, ухвалив поправки до закону, які зобов'язують іноземних співробітників сфери обслуговування і компанії, що їх наймають, надавати послуги клієнтам литовською мовою.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Поправки підтримали 78 членів парламенту, 5 депутатів утрималися, ніхто не голосував проти.

Обслуговування повинно буде забезпечуватися державною мовою відповідно до встановленого урядом рівня володіння литовською мовою.

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Винятки можуть застосовуватися у випадках, передбачених Законом про науку та освіту, коли вимога знання державної мови вважається необґрунтованим обмеженням права на працю.

Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Також цього дня Сейм проголосував за заборону посадовцям, які мають право працювати з секретною інформацією, їздити до країн, що вважаються недружніми до Литви.

Тим часом Латвія зробила знання латиської мови на базовому рівні обов'язковою вимогою для отримання постійної посвідки на проживання, що викликало нарікання багатьох росіян. Проте Конституційний суд визнав рішення уряду законним.