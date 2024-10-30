У Британії сталась пожежа на верфі з виробництва атомних підводних човнів

В англійському графстві Камбрія сталась сильна пожежа на верфі з виробництва атомних підводних човнів BAE Systems.

Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".

За даними місцевої поліції, пожежа на верфі BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс спалахнула незабаром після опівночі.

Nathan Lippitt /Facebook

Правоохоронці також розповіли, що двох людей доправили в лікарні з підозрою на отруєння димом, інших постраждалих немає.

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Влада порадила жителям прилеглих будинків залишатися в приміщенні і тримати двері та вікна закритими.

У поліції запевнили, що через пожежу немає ядерних ризиків.

BAE Systems – один з найбільших у світі оборонних підрядників.

Компанія виробляє величезну кількість військової техніки і технологій, зокрема, атомні підводні човни, винищувачі, танки і кораблі, а також зброю і боєприпаси.

Вона також будує фрегати типу 26 для Королівського військово-морського флоту і виробляє системи радіоелектронної боротьби для винищувачів F-35.

На базі в Барроу-ін-Фернесс компанія будує атомні підводні човни типу Astute і Dreadnought для ВМС.

Нагадаємо, на початку жовтня в Британії постали перед судом шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованої групи Вагнера.

Стверджується, що один з них контактував з куратором "Вагнера" і організував напад, завербувавши інших підсудних і заплативши їм.