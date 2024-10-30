У Британії сталась пожежа на верфі з виробництва атомних підводних човнів
Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 08:27 —
В англійському графстві Камбрія сталась сильна пожежа на верфі з виробництва атомних підводних човнів BAE Systems.
Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".
За даними місцевої поліції, пожежа на верфі BAE Systems у Барроу-ін-Фернесс спалахнула незабаром після опівночі.
Правоохоронці також розповіли, що двох людей доправили в лікарні з підозрою на отруєння димом, інших постраждалих немає.
Влада порадила жителям прилеглих будинків залишатися в приміщенні і тримати двері та вікна закритими.
У поліції запевнили, що через пожежу немає ядерних ризиків.
BAE Systems – один з найбільших у світі оборонних підрядників.
Компанія виробляє величезну кількість військової техніки і технологій, зокрема, атомні підводні човни, винищувачі, танки і кораблі, а також зброю і боєприпаси.
Вона також будує фрегати типу 26 для Королівського військово-морського флоту і виробляє системи радіоелектронної боротьби для винищувачів F-35.
На базі в Барроу-ін-Фернесс компанія будує атомні підводні човни типу Astute і Dreadnought для ВМС.
Нагадаємо, на початку жовтня в Британії постали перед судом шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованої групи Вагнера.
Стверджується, що один з них контактував з куратором "Вагнера" і організував напад, завербувавши інших підсудних і заплативши їм.