В Британии произошел пожар на верфи по производству атомных подлодок

В британском графстве Камбрия произошел сильный пожар на верфи по производству атомных подводных лодок BAE Systems.

Об этом сообщает Sky News, информирует "Европейская правда".

По данным местной полиции, пожар на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс вспыхнул вскоре после полуночи.

Nathan Lippitt /Facebook

Правоохранители также рассказали, что двух человек доставили в больницу с подозрением на отравление дымом других пострадавших нет.

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Власти посоветовали жителям близлежащих домов оставаться в помещении и держать двери и окна закрытыми.

В полиции заверили, что из-за пожара нет ядерных рисков.

BAE Systems – один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков.

Она производит огромное количество военной техники и технологий, в частности, атомные подводные лодки, истребители, танки и корабли, а также оружие и боеприпасы.

Она также строит фрегаты типа 26 для Королевского военно-морского флота и производит системы радиоэлектронной борьбы для истребителей F-35.

На базе в Барроу-ин-Фернесс компания строит атомные подводные лодки типа Astute и Dreadnought для ВМС.

Напомним в начале октября в Британии предстали перед судом гестеро мужчин, обвиняемых в пожаре на связанном с Украиной предприятии в Лондоне якобы от имени военизированной группировки "Вагнер".

Утверждается, что один из них контактировал с куратором "Вагнера" и организовал нападение, завербовав других подсудимых и заплатив им.