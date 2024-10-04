У Британії постали перед судом підозрювані в підпалі, пов’язаному з "Вагнером"

Шестеро чоловіків, звинувачених у пожежі на пов'язаному з Україною підприємстві в Лондоні нібито від імені воєнізованого угруповання "Вагнер", постали перед судом у п'ятницю, 4 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

22-річного Джейкіма Роуза, 19-річного Угнія Асмену, 20-річного Ділана Ерла, 22-річного Джейка Рівза, 22-річного Нії Менса та 61-річного Пола Інгліша звинувачують у підпалі промислового об'єкта в Лейтоні, що на сході Лондона, в березні 2024 року.

Для гасіння пожежі знадобилося 60 пожежників.

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Чоловікам оголосили звинувачення в підпалі за обтяжувальних обставин відповідно до Закону про національну безпеку Британії, ухваленого у 2023 році.

Стверджується, що Ерл контактував з куратором "Вагнера" і організував напад, завербувавши інших підсудних і заплативши їм.

Усі обвинувачені, окрім Асмени, з’явились на слухання у вищому кримінальному суді Англії та Уельсу. Також перед судом постав 22-річний Дмітріюс Паулаускас – його звинувачують у нерозголошенні інформації про терористичні акти.

Згідно з судовими документами, чоловіки нібито атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи Вагнера.

На слуханнях у п'ятницю Роуз визнав себе винним у зберіганні ножа в громадському місці, тоді як Паулаускас не визнав себе винним у неповідомленні інформації про терористичні акти.

Решту звинувачень розглянуть у суді в Лондоні 25 жовтня.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

А Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.