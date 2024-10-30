Трамп каже, що Європа заплатить "велику ціну" у разі його переобрання

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання Європейському Союзу доведеться "заплатити велику ціну" за те, що він не купує достатньо американського експорту.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Про це він заявив під час мітингу у штаті Пенсильванія. На зібранні кандидат пообіцяв ухвалити "Акт Трампа про взаємну торгівлю".

Він запевнив, що ЄС доведеться заплатити "велику ціну" за недостатній на сьогодні експорт американських автомобілів та фермерських продуктів.

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"Вони не забирають наші машини. Вони не забирають наші фермерські продукти. Вони продають мільйони і мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити велику ціну", – акцентував він.

Кандидат у президенти пообіцяв запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю, що вдарить по ланцюгах поставок по всьому світу, що, ймовірно, спровокує відповідні заходи і підвищить витрати.

Нещодавно повідомлялося, що німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах в листопаді. Найбільше постраждають автомобільна та фармацевтична галузі.

Також писали, що європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти Росії, оскільки можливе повернення Трампа може підірвати зусилля Заходу щодо ізоляції Москви.