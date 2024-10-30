Трамп говорит, что Европа заплатит "большую цену" в случае его переизбрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания Европейскому Союзу придется "заплатить большую цену" за то, что он не покупает достаточно американского экспорта.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Об этом он заявил во время митинга в штате Пенсильвания. На собрании кандидат пообещал принять "Акт Трампа о взаимной торговле".

Он заверил, что ЕС придется заплатить "большую цену" за недостаточный на сегодня экспорт американских автомобилей и фермерских продуктов.

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"Они не забирают наши машины. Они не забирают наши фермерские продукты. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, нет, им придется заплатить большую цену", – акцентировал он.

Кандидат в президенты пообещал ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая, что ударит по цепочкам поставок по всему миру, что, вероятно, спровоцирует ответные меры и повысит расходы.

Недавно сообщалось, что немецкий экспорт в США может упасть почти на 15%, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах в ноябре. Больше всего пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли.

Также писали, что европейские дипломаты готовятся изменить режим санкций против России, поскольку возможное возвращение Трампа может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы.