У Німеччині підрахували, що перемога Трампа вдарить по німецькому експорту

Німецький експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах у США в листопаді.

Про це попередив економічний інститут ifo в Мюнхені у спільно з Econpol Europe, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними інституту, перемога Трампа вдарить по німецькому експорту до США, причому найбільше постраждають автомобільна та фармацевтична галузі. Очікуване падіння в обох галузях сягає третини.

Очікується, що німецький експорт до Китаю також зазнає негативного впливу і може впасти майже на 10%, за оцінками аналітиків.

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Це відбувається на тлі того, що Трамп оголосив про введення тарифів у розмірі 60% на американський імпорт з Китаю та 20% з решти світу, що зробить німецьку продукцію значно дорожчою у США.

"Якщо Трампа знову оберуть, і почнеться нова торговельна війна з Китаєм, Німеччина як країна-експортер сильно постраждає від цього", – зазначила експертка з питань торгівлі ifo Лізандра Флах.

Розрахунки експертів не враховують потенційні контрзаходи з боку Китаю. Якщо такі заходи набудуть чинності, вплив на Німеччину може бути ще більшим, кажуть економісти.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що у віцепрезидентки США Камали Гарріс є шанси здобути перемогу на президентських виборах.

Також Шольц вважає, що Гарріс буде "дуже хорошим президентом" США.