У Литві нададуть новим українським біженцям одноразову виплату у 176 євро

У Литві нададуть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим військовим біженцям з України.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ), пише "Європейська правда".

В організації відзначили, що наразі кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, але Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

"І їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям від війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", – заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

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Як зазначно, підтримку буде надано громадянам України або третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу не раніше 40 календарних днів тому.

Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією дитиною або кількома до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, опитування мюнхенського інституту ifo показало, що майже чверть українських біженців у Європі не хочуть повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Тим часом у Польщі останні опитування показали, що підтримка прийому біженців з України досягла нового мінімуму.