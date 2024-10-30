В Литве предоставят новым украинским беженцам единовременную выплату в 176 евро

В Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим военным беженцам из Украины.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ), пишет "Европейская правда".

В организации отметили, что сейчас количество прибывших в страну украинских беженцев уменьшилось, но Литва еженедельно принимает по несколько десятков украинцев.

"И им, безусловно, нужна, прежде всего, финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам войны единовременные выплаты на самые необходимые расходы", – заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

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Как указано, поддержка будет оказана гражданам Украины или третьих стран, которые впервые прибыли в Литву из Украины и пересекли внешнюю границу Европейского Союза не ранее 40 календарных дней назад.

Желающие получить выплату должны зарегистрироваться в Департаменте миграции для получения вида на жительство в Литве, кроме того, они должны соответствовать определенным критериям.

Помощь окажут одиноким родителям или опекунам, которые прибыли с одним или несколькими детьми до 18 лет, семьям с тремя и более детьми до 18 лет, семьям с ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет (поддержку окажут детям и взрослым), беременным женщинам, лицам 60 лет и старше, а также лицам с ограниченными возможностями.

Напомним, опрос мюнхенского института ifo показал, что почти четверть украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой в долгосрочной перспективе.

Между тем в Польше последние опросы показали, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.