Глава МЗС Польщі заявив про ризик конституційної кризи в Грузії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, говорячи про ситуацію в Грузії після скандальних парламентських виборів, заявив про ризик конституційної кризи.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника польського МЗС, в ЄС наразі аналізують ситуацію в Грузії і повідомлення про численні порушення в ході голосування.

За даними ЦВК Грузії, перемогу на виборах здобула "Грузинська мрія", яка керує країною з 2012 року.

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Опозиція і президентка Грузії не визнають офіційних результатів голосування, а міжнародні спостерігачі виявили фальсифікації під час виборів.

"Ми аналізуємо ситуацію, сама грузинська опозиція – наскільки мені відомо – аналізує засоби, які були використані для оголошення таких результатів, тому нам потрібно ще кілька днів, щоб висловити нашу позицію разом з нашими європейськими партнерами", – зазначив Сікорський.

Однак, за його оцінкою, нинішня ситуація в Грузії викликає занепокоєння, оскільки, як він зазначив, "існують очевидні аномалії".

Він додав, що спільна позиція Європейського Союзу з цього питання буде підготовлена – як він підкреслив – "ймовірно, без Угорщини".

Сікорський зазначив, що щодо Грузії буде проведено міжнародне розслідування і додав, що існує ризик конституційної кризи в країні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше закликала країни Заходу чинити серйозний тиск на керівну партію "Грузинська мрія" для перегляду результатів виборів.

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.