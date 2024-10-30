Президентка Грузії закликала Захід чинити тиск на партію влади

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала країни Заходу чинити серйозний тиск на керівну партію країни "Грузинська мрія" для перегляду результатів парламентських виборів.

Про це вона сказала в інтерв’ю грузинській службі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі переконана, що якщо такого тиску не буде і результати виборів не будуть переглянуті, Грузія може втратити свою "європейську перспективу".

Вона наголосила, що європейські та західні партнери Грузії повинні чинити "надзвичайний тиск" на владу, "щоб вона переглянула результати виборів і кількість голосів, які були вкрадені".

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"Дуже багато залежить зараз від реакції наших партнерів, наскільки однозначною буде їхня реакція, наскільки сильним буде їхній тиск на владу, тому що я думаю, що ніхто не може дозволити собі втратити Грузію на користь Росії в такій формі", – зазначила грузинська президентка.

За її словами, місцеві організації працюють над збором інформації та доказів, щоб довести звинувачення у зловживаннях під час голосування.

Вона також вказала на результати опитувань громадської думки та екзитполів, які, за її словами, малюють іншу картину, ніж офіційні результати Центральної виборчої комісії.

"Загалом, цілком очевидно, що владі допомагала, надихала їхню діяльність російська модель і те, що вони обіцяли Грузії після виборів", – додала Зурабішвілі.

Раніше Зурабішвілі звинуватила партію влади "Грузинська мрія" в застосуванні тактики й пропаганди російського штибу під час парламентських виборів 26 жовтня.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери розпочали протести.

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.