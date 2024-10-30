Глава МИД Польши заявил о риске конституционного кризиса в Грузии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о ситуации в Грузии после скандальных парламентских выборов, заявил о риске конституционного кризиса.

Об этом он сказал в интервью Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

По словам главы польского МИД, в ЕС сейчас анализируют ситуацию в Грузии и сообщения о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

По данным ЦИК Грузии, победу на выборах одержала "Грузинская мечта", которая руководит страной с 2012 года.

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Оппозиция и президент Грузии не признают официальных результатов голосования, а международные наблюдатели обнаружили фальсификации во время выборов.

"Мы анализируем ситуацию, сама грузинская оппозиция – насколько мне известно – анализирует средства, которые были использованы для объявления таких результатов, поэтому нам нужно еще несколько дней, чтобы выразить нашу позицию вместе с нашими европейскими партнерами", – отметил Сикорский.

Однако, по его оценке, нынешняя ситуация в Грузии вызывает беспокойство, поскольку, как он отметил, "существуют очевидные аномалии".

Он добавил, что общая позиция Европейского Союза по этому вопросу будет подготовлена – как он подчеркнул – "вероятно, без Венгрии".

Сикорский отметил, что в отношении Грузии будет проведено международное расследование и добавил, что существует риск конституционного кризиса в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала страны Запада оказать серьезное давление на правящую партию страны "Грузинская мечта" для пересмотра результатов парламентских выборов.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности относительно повторных выборов.

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