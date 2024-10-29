Пентагон підтвердив присутність частини військових КНДР на Курщині

За даними США, північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

Про це на брифінгу у вівторок, 29 жовтня, сказав речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Райдера, частина з-поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передислокувалась ближче до України, а саме – до Курської області РФ.

"Це приблизно кілька тисяч. Менша кількість уже присутня в Курській області", – додав представник Міноборони США.

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На уточнювальне питання він сказав, що у США очікують подальшого збільшення контингенту військ КНДР у прикордонних із Україною районах.

Райдер відмовився говорити, скільки цих військових уже присутні на Курщині, лише зазначивши, що це "відносно невелика кількість".

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.