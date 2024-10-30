Зеленский оценил шансы появления европейских войск в Украине после новостей о солдатах КНДР

Президент Владимир Зеленский считает, что привлечение военных КНДР в российско-украинскую войну не станет поводом для европейских стран направить свои войска в Украину.

Об этом он сказал в интервью СМИ стран Северной Европы, передает "Европейская правда".

Президент отвечал на вопрос, может ли отправка солдат КНДР в Россию стимулировать европейские страны направить свои войска, а не только оружие, в Украину.

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически, и очень осторожно", – сказал он.

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Президент отметил, что Украина никогда не настаивала на этой идее и не обсуждала ее детально.

"Это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от общества и т.д., очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку... Мы не можем рисковать потерей поддержки, которую мы уже имеем", – сказал Зеленский.

В Пентагоне накануне подтвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.