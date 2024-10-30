У двох містах Німеччини будуть контрольовано продавати канабіс

У двох німецьких містах планують запустити експеримент з контрольованим продажем канабісу у спеціальних магазинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Пілотний проєкт проведуть у Ганновері та Франкфурті-на-Майні, запуск планують на початку 2025 року.

У Ганновері відкриють до трьох спецмагазинів, повідомили у мерії. Експеримент триватиме п'ять років і буде супроводжуватися дослідженням Медичної школи Ганновера. Розраховують, що у ньому візьмуть участь близько 4 тисяч осіб.

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Учасником може стати будь-який повнолітній мешканець міста без протипоказань за здоров’ям, з умовою, що людина зобов’язується заповнювати анкети для досліджень. Учасникам видадуть ID-картки, за якими виключно вони зможуть купувати канабіс у цих магазинах у легальній кількості – із забороною ділитися з третіми особами під загрозою виключення з проєкту.

Продавцями у магазинах буде спеціально підготовлений персонал. У разі "підозрілої споживацької поведінки", що вказує на тенденцію до розвитку залежності, куратори проєкту можуть втрутитися.

Майже ідентична модель буде діяти у Франкфурті-на-Майні у співпраці з Університетом прикладних наук Франкфурта.

Мета досліджень – дослідити споживацьку поведінку, вплив регулярного споживання на здоров’я, а також забезпечити кращий захист молоді, яка зацікавлена у такій продукції – щоб вони не йшли до торговців на чорному ринку і не потрапили у залежність. Дані можуть бути використані для подальшого більш поінформованого формування політики у цьому питанні.

Нагадаємо, з 1 квітня у Німеччині легалізували рекреаційне використання канабісу.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні нарікають на "руйнівні наслідки" легалізації.

У серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.