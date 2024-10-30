В двух городах Германии будут контролируемо продавать каннабис

В двух немецких городах планируют запустить эксперимент с контролируемой продажей каннабиса в специальных магазинах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Пилотный проект проведут в Ганновере и Франкфурте-на-Майне, запуск планируют в начале 2025 года.

В Ганновере откроют до трех спецмагазинов, сообщили в мэрии. Эксперимент продлится пять лет и будет сопровождаться исследованием Медицинской школы Ганновера. Рассчитывают, что в нем примут участие около 4 тысяч человек.

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Участником может стать любой совершеннолетний житель города без противопоказаний по здоровью, с условием, что человек обязуется заполнять анкеты для исследований. Участникам выдадут ID-карты, по которым исключительно они смогут покупать каннабис в этих магазинах в легальном количестве – с запретом делиться с третьими лицами под угрозой исключения из проекта.

Продавцами в магазинах будет специально подготовленный персонал. В случае "подозрительного потребительского поведения", указывающего на тенденцию к развитию зависимости, кураторы проекта могут вмешаться.

Почти идентичная модель будет действовать во Франкфурте-на-Майне в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Франкфурта.

Цель исследований – изучить потребительское поведение, влияние регулярного потребления на здоровье, а также обеспечить лучшую защиту молодежи, которая заинтересована в такой продукции – чтобы они не шли к торговцам на черном рынке и не попали в зависимость. Данные могут быть использованы для дальнейшего более информированного формирования политики в этом вопросе.

Напомним, с 1 апреля в Германии легализовали рекреационное использование каннабиса.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса, а в Берлине сетуют на "разрушительные последствия" легализации.

В августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.