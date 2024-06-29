У Берліні скаржаться на "руйнівні наслідки" закону про канабіс

Менш ніж через три місяці після широкої легалізації канабісу у Німеччині сенаторка з питань юстиції і захисту прав споживачів Берліна Фелор Баденберг поскаржилась на надмірне завантаження і без того перевантаженої системи правосуддя.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інформаційній агенції DPA, пише "Європейська правда".

За її словами, закон про канабіс був поспіхом прийнятий федеральним урядом й судова влада попереджала про тягар, який може нести за собою його ухвалення. "На жаль, ми мали рацію", – сказала Баденберг.

За даними прокуратури, внаслідок дії закону в Берліні необхідно переглянуту майже 5860 кримінальних проваджень щодо наркозлочинів, пов'язаних з канабісом.

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Причиною цього є положення про амністію за старими справами.

Воно стосується, зокрема, попередніх проваджень, які ще тривають, і судових рішень, за якими штрафи ще не були сплачені або не були відбуті тюремні покарання.

Ці провадження мають переглянути, щоб з'ясувати, чи повністю або частково вони підпадають під заплановану амністію. За даними управління юстиції берлінського Сенату, ця перевірка є об'ємною і трудомісткою та вже коштувала кілька тисяч робочих годин.

В управлінні також не вважають, що нове правове регулювання принесе полегшення і буде придатним для боротьби з чорним ринком канабісу. Навпаки – там вбачають негативний вплив на організовану наркозлочинність, оскільки нове регулювання означає, що не всі докази можуть бути використані в кримінальному провадженні.

Як відомо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

Бундестаг також запровадив максимальний ліміт для водіїв на вживання канабісу.