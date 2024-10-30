Переможці парламентських виборів у Литві обрали нового кандидата в прем’єри

Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах, у середу, 30 жовтня, визначилась із новим кандидатом у прем’єр-міністри після відмови лідерки партії Вілії Блінкявічюте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після засідання президії литовської Соціал-демократичної партії Блінкявічюте підтвердила поширену напередодні у ЗМІ інформацію про те, що вона не займе посаду прем'єр-міністерки.

"Я не маю можливості виконувати обов'язки прем'єр-міністра з огляду на мій вік і стан здоров'я", – додала вона.

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Замість Блінкявічюте кандидатом соціал-демократів на посаду глави уряду запропонували Гінтаутаса Палуцкаса – члена Сейму та колишнього лідера партії. На пресконференції він подякував за вибір його кандидатури.

Гінтаутас Палуцкас фото: LRT

"Я відчуваю величезну відповідальність, яка лягає на плечі кандидата, люди чекають рішень, які покращать їхнє життя", – додав Палуцкас.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Литві Соціал-демократична партія, яка досі перебувала в опозиції, закріпила лідерство та матиме найбільшу кількість мандатів у Сеймі – 52.

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