Переможці парламентських виборів у Литві обрали нового кандидата в прем’єри
Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 18:16 —
Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах, у середу, 30 жовтня, визначилась із новим кандидатом у прем’єр-міністри після відмови лідерки партії Вілії Блінкявічюте.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Після засідання президії литовської Соціал-демократичної партії Блінкявічюте підтвердила поширену напередодні у ЗМІ інформацію про те, що вона не займе посаду прем'єр-міністерки.
"Я не маю можливості виконувати обов'язки прем'єр-міністра з огляду на мій вік і стан здоров'я", – додала вона.
Замість Блінкявічюте кандидатом соціал-демократів на посаду глави уряду запропонували Гінтаутаса Палуцкаса – члена Сейму та колишнього лідера партії. На пресконференції він подякував за вибір його кандидатури.
"Я відчуваю величезну відповідальність, яка лягає на плечі кандидата, люди чекають рішень, які покращать їхнє життя", – додав Палуцкас.
Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Литві Соціал-демократична партія, яка досі перебувала в опозиції, закріпила лідерство та матиме найбільшу кількість мандатів у Сеймі – 52.
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