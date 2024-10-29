ЗМІ: Лідерка соціал-демократів Литви відмовиться від посади прем’єра
Вілія Блінкявічюте, голова Соціал-демократичної партії Литви, що перемогла за підсумками парламентських виборів, має намір оголосити, що не зможе обійняти посаду прем'єр-міністра.
Про це мовнику LRT повідомили кілька джерел у політсилі, пише "Європейська правда".
Причини відмови Блінкявічюте від посади голови уряду Литви поки невідомі, але припускається, що це пов’язано з проблемами зі здоров’ям, про які та не воліє говорити публічно.
За неофіційними даними LRT, литовські соціал-демократи думали оголосити про відмову своєї лідерки від прем’єрського крісла ще в день другого туру виборів 27 жовтня, але з невідомих причин не зробили цього.
Понад те, після оголошення результатів другого туру парламентських виборів Блінкявічюте ухилилась від прямого підтвердження наміру очолити уряд.
Питання кандидатури Блінкявічюте на посаду прем’єра Литви має розглянути з’їзд Соціал-демократичної партії у середу, 30 жовтня.
Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Литві Соціал-демократична партія, яка досі перебувала в опозиції, закріпила лідерство та матиме найбільшу кількість мандатів у Сеймі – 52.
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