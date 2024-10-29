ЗМІ: Лідерка соціал-демократів Литви відмовиться від посади прем’єра

Вілія Блінкявічюте, голова Соціал-демократичної партії Литви, що перемогла за підсумками парламентських виборів, має намір оголосити, що не зможе обійняти посаду прем'єр-міністра.

Про це мовнику LRT повідомили кілька джерел у політсилі, пише "Європейська правда".

Причини відмови Блінкявічюте від посади голови уряду Литви поки невідомі, але припускається, що це пов’язано з проблемами зі здоров’ям, про які та не воліє говорити публічно.

За неофіційними даними LRT, литовські соціал-демократи думали оголосити про відмову своєї лідерки від прем’єрського крісла ще в день другого туру виборів 27 жовтня, але з невідомих причин не зробили цього.

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Понад те, після оголошення результатів другого туру парламентських виборів Блінкявічюте ухилилась від прямого підтвердження наміру очолити уряд.

Питання кандидатури Блінкявічюте на посаду прем’єра Литви має розглянути з’їзд Соціал-демократичної партії у середу, 30 жовтня.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Литві Соціал-демократична партія, яка досі перебувала в опозиції, закріпила лідерство та матиме найбільшу кількість мандатів у Сеймі – 52.

Детальніше читайте у статті: Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України.