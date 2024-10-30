У Польщі підтвердили вироки росіянину і білорусу, які шпигували на користь РФ

Апеляційний суд у Польщі підтвердив вироки двом чоловікам, громадянам РФ і Білорусі, за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд у Білостоку погодився з вироком першої інстанції і підтвердив 4-річне позбавлення волі для обох підсудних – росіянина і білоруса. Рішення є фінальним і не може бути оскаржене.

Більша частина слухань була закритою – крім оголошення вироку.

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Чоловіків затримали у квітні 2022 року, а шпигунська діяльність відбувалася у 2017-2022 роках. Обидва легально проживали у Польщі. За висновками прокуратури, вони збирали інформацію про польські військові підрозділи, їхню структуру, комплектацію і місцеперебування, пов’язані підрозділи, співпрацю підрозділів, розгорнутих на північному сході Польщі, з військовими інших країн НАТО.

Серед іншого, їм поставили завдання збирати детальну інформацію про дії військових у прикордонних з Білоруссю районах для протидії нелегальній міграції, підживлюваної білоруською владою.

Розгляд справи доручили суду у Білостоку, тому що шпигунська діяльність відбувалася у тому регіоні.

Нагадаємо, у вересні суд у Любліні оголосив вироки двом чоловікам, українцю та білорусу, за шпигунство на користь Росії.

Навесні 2024 року у Польщі затримали поляка, підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.