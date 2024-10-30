В Польше подтвердили приговоры россиянину и белорусу, которые шпионили в пользу РФ

Апелляционный суд в Польше подтвердил приговоры двум мужчинам, гражданам РФ и Беларуси, за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд в Белостоке согласился с приговором первой инстанции и подтвердил 4-летнее лишение свободы для обоих подсудимых – россиянина и белоруса. Решение является финальным и не может быть обжаловано.

Большая часть слушаний была закрытой – кроме оглашения приговора.

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Мужчин задержали в апреле 2022 года, а шпионская деятельность происходила в 2017-2022 годах. Оба легально проживали в Польше. По заключению прокуратуры, они собирали информацию о польских военных подразделениях, их структуре, комплектации и местонахождении, связанных подразделениях, сотрудничестве подразделений, развернутых на северо-востоке Польши, с военными других стран НАТО.

Среди прочего, им поставили задачу собирать подробную информацию о действиях военных в приграничных с Беларусью районах для противодействия нелегальной миграции, которой содействуют белорусские власти.

Рассмотрение дела поручили суду в Белостоке, потому что шпионская деятельность происходила в том регионе.

Напомним, в сентябре суд в Люблине объявил приговоры двум мужчинам, украинцу и белорусу, за шпионаж в пользу России.

Весной 2024 года в Польше задержали поляка, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.