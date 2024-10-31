У Британії запрацював закон про "периметр безпеки" біля клінік, де роблять аборти

У Великій Британії набуло чинності нововведення про те, що противники абортів не мають права проводити свої акції у зоні ближче 150 метрів навколо медзакладів, де доступна процедура переривання вагітності.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Периметр, який назвали "зоною безпечного доступу", запроваджують довкола усіх профільних клінік в Англії та Уельсі для того, щоб захистити працівників і пацієнток від нав’язливої агітації противників абортів.

Закон ухвалили вже півтора року тому і через надзвичайно запеклі дебати довкола нього нововведення набуло чинності з відтермінуванням.

Реклама:

Працівниця однієї з клінік, у якої взяли коментар для статті, каже, що акції противників абортів іноді межують із цькуванням.

"Нас кличуть по іменах, коли ми йдемо на роботу, були випадки, коли вони намагалися заблокувати дорогу людям, які прямують до входу, співали псалми, показували зображення Діви Марії", – розповідає медсестра Кендалл Робінс.

Поліція зможе оцінювати кожен випадок індивідуально, але загалом під клініками буде заборонено роздавати листівки з агітацією проти абортів, влаштовувати мітинги проти права на аборт і вигукувати щось до людей, які йдуть у клініку.

Нагадаємо, у Польщі виправдали організаторок маршів проти заборони абортів 2020 року.

А новий уряд Польщі намагається лібералізувати обмеження на переривання вагітності.