В Британии заработал закон о "периметре безопасности" возле клиник, где делают аборты

В Великобритании вступило в силу нововведение о том, что противники абортов не имеют права проводить свои акции в зоне ближе 150 метров вокруг медучреждений, где доступна процедура прерывания беременности.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Периметр, который назвали "зоной безопасного доступа", вводят вокруг всех профильных клиник в Англии и Уэльсе для того, чтобы защитить работников и пациенток от навязчивой агитации противников абортов. Закон приняли уже полтора года назад и из-за чрезвычайно ожесточенных дебатов вокруг него нововведение вступило в силу с отсрочкой.

Работница одной из клиник, у которой взяли комментарий для статьи, говорит, что акции пролайферов иногда граничат с травлей.

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"Нас зовут по именам, когда мы идем на работу, были случаи, когда они пытались заблокировать дорогу людям, которые направляются ко входу, пели псалмы, показывали изображения Девы Марии", – рассказывает медсестра Кендалл Робинс.

Полиция сможет оценивать каждый случай индивидуально, но в целом под клиниками будет запрещено раздавать листовки с агитацией против абортов, устраивать митинги против права на аборт и выкрикивать что-то к людям, которые идут в клинику.

Напомним, в Польше оправдали организаторов маршей против запрета абортов 2020 года. Новое правительство Польши пытается либерализовать ограничения на прерывание беременности.