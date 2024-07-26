До Сейму Польщі повторно внесли законопроєкт про декриміналізацію абортів

До польського Сейму в п’ятницю, 26 липня, вдруге подали проєкт поправок до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію абортів – після того, як голосування за нього провалили з різницею в кілька голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Законопроєкт про часткову декриміналізацію абортів подали депутати від "Лівиці", "Громадянської платформи", "Польщі-2050" та один депутат від Польської селянської партії.

Це той самий проєкт, який Сейм відхилив під час голосування 12 липня. Рішення тоді провалили 218 голосами "проти", тоді як 215 депутатів його підтримали і ще два – утримались.

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Документ пропонує скасувати два положення Кримінального кодексу, що стосуються абортів за згодою жінки.

У результаті не передбачатиме кримінальної відповідальності переривання вагітності під час строку менш як 12 тиждень, а також у разі "високої ймовірності тяжких і незворотних вад розвитку плоду або невиліковної хвороби, що загрожує його життю".

"Запропонована форма законопроєкту під час роботи комісії отримала схвалення Міністерства юстиції", – йдеться в пояснювальній записці.

Дата повторного голосування за документ у Сеймі наразі невідома.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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