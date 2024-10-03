У Польщі виправдали організаторок маршів проти заборони абортів 2020 року

Окружний суд у Варшаві в четвер, 3 жовтня виправдав трьох лідерок руху "Жіночий страйк" у справі про організацію протестів восени і взимку 2020 року після рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо заборони абортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Лідеркам "Жіночого страйку" Марті Лемпарт, Клементині Сучановій та Агнєшці Чередерецькій-Фабін у 2021 році оголосили звинувачення "створенні небезпеки для життя і здоров'я багатьох людей" через протести під час пандемії COVID-19.

Лемпарт додатково звинуватили в тому, що вона ображала співробітників поліції, плюючи на них і висловлюючись вульгарними словами, публічно вихваляла злочини та нібито закликала руйнувати фасади церков в одному з інтерв’ю.

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Суддя Томаш Юліан Грохович, який оголосив вирок, нагадав, що причиною спонтанних зібрань по всій Польщі було рішення Конституційного трибуналу щодо абортів.

"Немає також сумнівів, що це була мобілізація жінок, і не тільки жінок, у межах демонстрації протидії обмежувальному порушенню їхніх прав", – підкреслив він.

Водночас вирок не є остаточним.

Так звані чорні протести спалахнули по всій Польщі восени і взимку 2020 року після того, як Конституційний трибунал оголосив, що аборти через дефекти плоду суперечать польській конституції.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду. Новий уряд Польщі намагається лібералізувати обмеження на переривання вагітності.