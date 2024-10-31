Глава МЗС Франції сподівається, що вибори у США пройдуть мирно

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у четвер висловив сподівання, що президентські вибори у США, які відбудуться наступного тижня, пройдуть мирно.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Барро додав, що наразі незрозуміло, чи будуть американські вибори мирними.

"Це дуже важливі вибори, і я сподіваюся, що вони відбудуться в мирних умовах, що, як мені здається, не зовсім гарантовано", – сказав він в інтерв'ю BFMTV.

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Барро сказав, що будь-яке насильство навколо виборів буде руйнівним для демократичних країн по всьому світу.

Франція працюватиме з будь-ким, хто переможе на президентських виборах у США: чи то з республіканцем Дональдом Трампом, чи то з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс, зауважив міністр.

Нещодавно опитування показало, що лише 13% французів хотіли б, щоб переможцем президентських виборів у США став Дональд Трамп.

Схоже опитування у Британії також показало, що більшість британців хочуть перемоги Камали Гарріс.

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