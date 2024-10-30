Лише 13% французів хотіли би, щоб переможцем президентських виборів у США став кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.

Явна більшість респондентів – 64% – відповіли, що хотіли би перемоги кандидатки демократів, чинної віцепрезидентки Камали Гарріс.

Натомість перемоги кандидата Республіканської партії Дональда Трампа хотіли би лише 13% опитаних. Ще 23% сказали, що не мають чіткої думки з цього приводу.

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Підтримка кандидатури Гарріс особливо висока серед прихильників партії президента Франції Емманюеля Макрона (90%) і блоку лівих (85%).

73% опитаних відповіли, що негативної думки про Дональда Трампа, з яких 60% – вкрай негативної.

66% респондентів переконані, що перемога Гарріс буде мати позитивний вплив на відносини Франції і США, тоді як перемога Трампа вплине негативно.

Опитування проводили серед репрезентативної вибірки з 1007 осіб онлайн 29-30 жовтня.

Схоже опитування у Британії також показало, що більшість британців хочуть перемоги Камали Гарріс.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Європа заплатить "велику ціну" у разі його переобрання, маючи на увазі умови торгівлі.

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