Більшість британців хочуть перемоги Гарріс на виборах у США

Більшість людей у Великій Британії воліють, аби на президентських виборах у США перемогла віцепрезидентка-демократка Камала Гарріс, а не республіканець Дональд Трамп.

Про це свідчить опубліковане в понеділок, 21 жовтня, опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, яке охопило 2115 британців, 64% респондентів виступають за перемогу Камали Гарріс над Дональдом Трампом, тоді як 18%, навпаки, підтримують перемогу Трампа. Ще стільки ж не визначились із вибором.

З-поміж опитаних громадян Британії позитивно до Трампа ставляться лише 18%, а негативно – 77%. Що стосується Гарріс, то її позитивно оцінюють 60% опитаних, а 23% – негативно.

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Найбільше прихильників чинної віцепрезидентки США – серед виборців Лейбористської та Ліберально-демократичної партій (83% та 86% відповідно), з-поміж консерваторів таких 57%.

Єдиною партією, виборці якої вболівають за Трампа більше (54%), ніж за Гарріс, є правопопулістська Reform UK, очільник якої Найджел Фарадж хизується своїми відносинами з експрезидентом США.

Нагадаємо, одне з останніх опитувань показало, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні.

Перед тим повідомлялось, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, аби залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців.