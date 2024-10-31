Глава МИД Франции надеется, что выборы в США пройдут мирно

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в четверг выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся на следующей неделе, пройдут мирно.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В то же время Барро добавил, что пока непонятно, будут ли американские выборы мирными.

"Это очень важные выборы, и я надеюсь, что они состоятся в мирных условиях, что, как мне кажется, не совсем гарантировано", – сказал он в интервью BFMTV.

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Барро сказал, что любое насилие вокруг выборов будет разрушительным для демократических стран по всему миру.

Франция будет работать с любым, кто победит на президентских выборах в США: то ли с республиканцем Дональдом Трампом, то ли с кандидатом от демократов Камалой Харрис, отметил министр.

Недавно опрос показал, что только 13% французов хотели бы, чтобы победителем президентских выборов в США стал Дональд Трамп.

Похожий опрос в Великобритании также показал, что большинство британцев хотят победы Камалы Харрис.

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