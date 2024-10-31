В Риге после долгих споров демонтировали памятник полководцу Российской империи

В столице Латвии Риге по решению горсовета демонтировали памятник российскому полководцу периода наполеоновских войн Михаилу Барклаю-де-Толли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Фото демонтажа вечером 30 октября опубликовал мэр Вильнис Кирсис, подписав, что "Эспланадную площадь освободили от символа империализма".

Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. 🇱🇻 pic.twitter.com/XubZCA1HTM Реклама: October 31, 2024

Демонтировали саму статую де Толли, а также оригинальный пьедестал, который сохранился с начала ХХ века. Памятник полководцу в Риге является копией первого памятника Барклаю де Толли, который открыли в 1913 году, а уже в 1915 снесли, оставив только пьедестал. Новый памятник установили в 2002 году по инициативе рижского бизнесмена Евгениса Гомберга и по согласованию с городом.

Обсуждение дальнейшей судьбы памятника де Толли на волне декоммунизации и деколонизации публичного пространства после 2022 года сопровождалось ожесточенными спорами.

В сентябре Совет по вопросам памятников в Риге решил не убирать де Толли из публичного пространства. Вскоре после этого его облили краской, а споры не прекратились.

Наконец в октябре 2024 года городской совет согласовал его демонтаж и перемещение из публичного пространства. Демонтированный памятник передадут Гомбергу – инициатору его установки.