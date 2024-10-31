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В Риге после долгих споров демонтировали памятник полководцу Российской империи

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Новости — Четверг, 31 октября 2024, 11:44 — Мария Емец

В столице Латвии Риге по решению горсовета демонтировали памятник российскому полководцу периода наполеоновских войн Михаилу Барклаю-де-Толли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Фото демонтажа вечером 30 октября опубликовал мэр Вильнис Кирсис, подписав, что "Эспланадную площадь освободили от символа империализма".

Демонтировали саму статую де Толли, а также оригинальный пьедестал, который сохранился с начала ХХ века. Памятник полководцу в Риге является копией первого памятника Барклаю де Толли, который открыли в 1913 году, а уже в 1915 снесли, оставив только пьедестал. Новый памятник установили в 2002 году по инициативе рижского бизнесмена Евгениса Гомберга и по согласованию с городом.

Обсуждение дальнейшей судьбы памятника де Толли на волне декоммунизации и деколонизации публичного пространства после 2022 года сопровождалось ожесточенными спорами.

В сентябре Совет по вопросам памятников в Риге решил не убирать де Толли из публичного пространства. Вскоре после этого его облили краской, а споры не прекратились.

Наконец в октябре 2024 года городской совет согласовал его демонтаж и перемещение из публичного пространства. Демонтированный памятник передадут Гомбергу – инициатору его установки.

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Латвия
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